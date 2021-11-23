В Лузе служебная собака помогла найти грабителя, который избил пенсионера и обчистил его квартиру

Грабителя нашли при помощи служебной собаки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Лузе служебная овчарка помогла разыскать грабителя, напавшего на пенсионера. Об этом сообщили в областном УМВД.

В полицию поступило сообщение об избиении 74-летнего жителя Лузы. Кроме того, у него пропали 10 тысяч рублей. Мужчина плохо себя чувствовал после нападения, и смог связаться с родственниками и рассказать о произошедшем лишь на следующее утро. Те и вызвали «скорую» и полицию. Правоохранителям пенсионер рассказал, что грабитель взломал входную дверь и напал на хозяина квартиры, избивая его и угрожая ножом. Пожилой человек потерял сознание от полученных травм, а грабитель обобрал жилище и ушел.

При осмотре квартиры эксперты изъяли отпечатки пальцев. Кинолог применил при поиске грабителя немецку овчарку по имени Вест. Пес привел их к другому дому, который грабитель также обчистил, и повел дальше. С помощью собаки и удалось выйти на злоумышленника. Им оказался 47-летний цыган, только в августе 2021 года вышедший на свободу. Отпечатки пальцев найденного мужчины совпали с оставленными в доме пенсионера.

Нападавшего задержали, возбуждены уголовные дела по двум статьям: кража и разбой. Идет расследование, решается вопрос о заключении грабителя под стражу на это время.