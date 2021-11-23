Из Кирова за сутки вывезли более 1300 кубометров снега

В уборке снега задействованы десятки единиц техники и специалисты ручного труда. Фото: admkirov.ru

В минувшие выходные на дорогах Кирова выпало около 10-11 см снега. Сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» незамедлительно приступили к его уборке. Об этом сообщили в администрации города.

За сутки из областного центра на полигон вывезли более 1300 кубометров снега. В первую очередь расчистили центральные улицы и тротуары. Не оставили без внимания также лестницы и другие пешеходные зоны. В работе были задействованы свыше 20 единиц техники и специалисты ручного труда. Количество машин планируют увеличиваться по мере необходимости.

По словам представителей ГДМС, график работ обновляется практически ежедневно. Кроме того, постоянно ведется мониторинг поступающих жалоб как от кураторов управления дорожной и парковой инфраструктуры, так и простых кировчан.