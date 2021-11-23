В Кирово-Чепецке работники аптеки более полугода не получали зарплату

Сейчас задолженность перед работниками постепенно погашают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке работникам городской аптеки более полугода не платили зарплату. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о «Центральной районной аптеке №99». Восемь ее работников не получали зарплату с апреля по октябрь 2021 года. Сумма задолженности превысила 590 тысяч рублей. Сотрудники сами обратились в прокуратуру, и та провела проверку. Ревизия показала, что это действительно так.

Руководителю аптеки внесли представление, а материалы проверки передали следователям. По результатам возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Сейчас долг перед работниками постепенно погашается, выплачено более 160 тысяч рублей. Прокуратура следит за полным устранением нарушений закона.