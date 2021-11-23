В Пижанском районе в автомобильной аварии погиб 60-летний мужчина

В результате столкновения «десятка» вылетела с проезжей части и упала на бок. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 22 ноября, в Пижанском районе произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Трагедия случилась в 15 часов 49 минут на 181 км трассы Киров - Советск - Яранск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля « ВАЗ – 2110» совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Ланд Крузер». В результате происшествия 60-летний пассажир «десятки» погиб, а владелец легковушки получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и 3 получили травмы.