В Кирове разыскивают неизвестного водителя, который сбил женщину и скрылся

Авария произошла на улице Потребкооперации. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП. Информацию об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла вчера, 22 ноября, в 17 часов. 33-летняя женщина-пешеход двигалась по прилегающей территории у дома №38 по улице Потребкооперации. В этот момент ее сбила неустановленная машина. Водитель тут же уехал с места происшествия, оставив кировчанку одну.

Ведомство сообщает, что она получила травмы, но не уточняет степень их тяжести. Сейчас водителя, сбившего женщину, разыскивают.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло три аварии. В них один человек погиб и трое пострадали.