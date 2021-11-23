За прошедшие сутки в Кировской области COVID-19 обнаружили у 276 человек

В отделениях реанимации медики спасают жизни 208 жителей области с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 23 ноября, в Кировской области выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 17 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 402 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3595. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 208 жителям региона, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 22 ноября, достигло 660.

На дому лечатся 6840 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 463 жителя региона. За сутки вакцинировались 5109 кировчан.