В Кирове уже неделю продолжаются поиски 21-летней девушки

О местонахождении девушки ее родные и близкие ничего не знают с 17 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kiro

Жителей Кирова просят помочь в поиске 21-летней девушки. Об Анне Белоусовой ничего не известно с 17 ноября. В тот день родные и близкие видели ее в последний раз. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшей кировчанки. Рост Анны 160 см . У нее худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. На момент ухода была одета в черную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.