В Кирове прокуратура внесла 19 представлений из-за нарушений при раскопках

Множество раскопок в Кирове ведется с грубыми нарушениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура внесла 19 представлений из-за нарушений при земляных работах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что теруправления выдают разрешения на раскопки, допускают необоснованное продление сроков без учета графика ремонта и правил благоустройства города. Так, по состоянию на 12 ноября в Кирове выдано 129 разрешений, на 21 объекте вскрыли грунт. В нескольких случаях подрядчики получили возможность вести работы более года, что недопустимо. К примеру, Ленинское теруправление выдало разрешение на раскопку у дома №136 по улице Ленина в течение полутора лет - то есть до конца 2022 года.

Помимо этого, не все соблюдают и правила безопасности. Многие территории не огорожены, на щитах нет информации о заказчике и сроках проведения работ, освещение тоже не всегда имеется, и так далее.

В итоге представления получили глава мэрии, руководители теруправлений, подрядчики и заказчики. За устранением нарушений следит прокуратура.