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Происшествия22 ноября 2021 12:36

В Кирове вынесли приговор 20-летней девушке, насмерть задавившей пешехода

Осужденной дали условный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Решение суда пока не вступило в законную силу

Решение суда пока не вступило в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прошел суд над 20-летней девушкой, по чьей вине погиб молодой мужчина. Жительницу областного центра дали 2 года условно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа провели проверку по факту ДТП, которое произошло 26 октября 2020 года. В тот день осужденная, управляя автомобилем «Toyota Yaris» неверно выбрала скоростной режим, уклоняясь от столкновения с машиной «Skoda» на перекрестке улиц Азина и Ленина. Обвиняемая выехала на тротуар, где сбила 37-летнего мужчину. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Отметим, что изначально прокурор просил для девушки реальное наказание в виде лишения свободы. Однако суд учел все смягчающие обстоятельства и заменил реальный срок на условный. При этом молодую кировчанку на два года лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.