В Кировской области сформируют Молодежный парламент при Законодательном Собрании

Завершится онлайн-голосование за кандидатов молодежного парламента должно 15 декабря. Фото: zsko.ru

В Кировской области утвердили порядок формирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании. Соответствующее распоряжение подписал председатель ОЗС Роман Береснев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Войти в молодежный парламент могут все желающие кировчане в возрасте от 18 до 35 лет. В число претендентов войдут студенты, члены общественных объединений и другие представители социально активной молодежи региона.

Решение об участии молодые люди принимают самостоятельно. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, необходимо заполнить специальную анкету в онлайн-сервисе «Google Формы». Ссылка на нее будет размещена в день старта регистрации - 29 ноября. Подать заявку можно будет до 17 часов 6 декабря.

После завершения регистрации претенденты могут начать самоагитацию всеми законными способами. Например, участник может попросить поддержать его в социальных сетях.

Финальным этапом станет рейтинговое голосование, которое будет организовано на портале Госуслуг. Отдать свой голос за одного из 40 будущих молодых законодателей кировчане в возрасте от 18 до 35 лет смогут с 8 по 15 декабря.