В Кировской области мужчина спас и приютил раненого серого журавля

Сейчас журавль находится под присмотром волонтеров реабилитационного центра. Фото: vk.com/savebirds43

В Кировской области мужчина спас и приютил серого журавля. Птицу подобрал в Пижанском районе местный житель Николай.

Журавль был ранен - по предположению спасителя, ее подстрелили охотники. За птицей ухаживали, пытались поднять на ноги, однако она так и не смогла взлететь, и обратно на волю ее отпустить не смогли. Тогда мужчина обратился за помощью к журналистам «Вести. Кировская область» и центру реабилитации животных «Большое гнездо».

Корреспонденты помогли доставить птичку из Пижанского района, за 170 км от Кирова, в областной центр. Волонтеры «Большого гнезда» забрали журавля на свое попечение, а его руководитель Гузель Зарипова одобрила поведение Николая: «Правильно сделали, что подобрали травмированную птицу, в природе он бы погиб. Очень грамотно подошли к питанию, как в природе журавли питаются, предлагали ему этот рацион».

Сейчас Журу, как назвали дикую птицу, лечат волонтеры Центра. Он прошел необходимые обследования и анализы. Осталось дождаться результатов.

- Характер у Журочки скверный, он шипит, клюётся, отказывается есть таблетки и в целом имеет плохой аппетит, но зато - "богатый внутренний мир" (паразитов). Сейчас мы ждем результаты анализов, чтобы окончательно понять, чем болеет журавль и вылечить его! - пишет Гузель в паблике «Большого гнезда».