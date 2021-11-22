17,3% жителей Кировской области зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц

Больше 100 тысяч в месяц получают лишь 1,5% жителей нашей области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области примерно 17,3% ее жителей зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Такую информацию приводят специалисты «РИА Рейтинг» в своей инфографике.

Так, диапазон самых распространенных зарплат в нашем регионе - 17-36 тысяч рублей. При этом доля зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц от всего населения области равна всего 1,5%. По этому показателю мы находимся на 73 месте из 85.

На первом месте в рейтинге - Чукотский автономный округ: при диапазоне зарплат в 61-155 тысячу рублей доля зарабатывающих более 100 тысяч среди его населения равна 46,2%. То есть едва ли не половина живущих на Чукотке. На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Первыми с конца же оказалась Республика Калмыкия, где более 100 тысяч в месяц зарабатывает 1,2% населения.