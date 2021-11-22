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Происшествия22 ноября 2021 10:52

На трассе в Кирово-Чепецком районе перевернулась иномарка

Водитель получил травмы различной степени тяжести
Алексей Романов
Алексей Романов
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По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 19 ноября, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Инцидент случился в 13 часов 10 минут на 29 км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Ср» не справилась с управлением. В результате машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Владелица иномарки получила травмы различной степени тяжести.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 16 ДТП, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.