На трассе в Кирово-Чепецком районе перевернулась иномарка

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 19 ноября, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Инцидент случился в 13 часов 10 минут на 29 км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Ср» не справилась с управлением. В результате машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Владелица иномарки получила травмы различной степени тяжести.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 16 ДТП, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.