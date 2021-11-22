В Нолинске вынесли приговор двум подросткам, угнавшим три мопеда

Осужденным удалось угнать три мопеда в течение суток Фото: Рамиль Галиев

В Нолинске состоялся суд над двумя несовершеннолетними подростками, которые угнали сразу три мопеда. Один из них на полгода отправился за решетку. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что в ночь с 10 на 11 июля, осужденные 16 и 14 лет гуляли по улицам районного центра. В определенный момент они заметили мопед, который стоял в хозяйственной постройке. Воспользовавшись тем, что дверь в строение была не заперта, юноши угнали транспортное средство. На нем они катались по улицам Нолинска.

На следующий день, угонщики вошли во вкус и решили продолжить свои «приключения». Они угнали два мопеда, взломав дверь одного из гаражей, расположенного в деревне Чащино Нолинского района. Сумма ущерба составила порядка 24 тысяч рублей.

Вскоре любителей двухколесной техники задержали. На них завели уголовные дела. В ходе расследования оба подозреваемых признали свою вину.

Второму осужденному, в силу возраста, удалось избежать сурового наказания. К нему применили лишь меры воспитательного характера, поставив на 1 год на учет комиссии по делам несовершеннолетних.