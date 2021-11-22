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Общество22 ноября 2021 8:51

В Кирове жители более 50 многоквартирных домов останутся без воды

Причиной отключения послужила крупная авария на теплосетях
Алексей Романов
Алексей Романов
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Для жильцов отключенных домов организован подвоз питьевой воды

Для жильцов отключенных домов организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник и вторник, 22 и 23 ноября, жильцы более 50 домов Кирова останутся без холодного водоснабжения. Причиной станут восстановительные работы прорвавшего трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, воды не будет в нескольких многоквартирных домах на улицах Карла Маркса, Пушкина, Спортивной, Орджоникидзе, Южной, Маклина, Советской, Юбилейной, Мира, Монтажников, Ломоносова и других в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Более подробно ознакомиться с графиком и адресами можно здесь.