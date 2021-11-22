За минувшие выходные в Кировской области задержали 29 пьяных водителей

Профилактические рейды ГИБДД проходят в регионе каждую неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие выходные на дорогах Кировской области задержали 29 нетрезвых водителей. Еще 31 человек сел за руль без прав. Всего же за нерабочие дни сотрудники ГИБДД пресекли 2292 нарушения правил дорожного движения. Такую информацию предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Представители ГИБДД просят кировчан сообщать о нетрезвых водителей по телефонам: 8 (8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет избежать множество ДТП и ненужных трагедий.