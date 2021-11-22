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Здоровье22 ноября 2021 7:35

За сутки коронавирусом заразились 275 жителей Кировской области

На стационарном лечении находятся свыше 3,5 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации находятся 211 жителей области

В отделении реанимации находятся 211 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 22 ноября, в Кировской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 14 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 131 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3785. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 211 жителям региона, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 21 ноября, достигло 658.

На дому лечатся 7361 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 346 жителей региона. За сутки вакцинировались 2478 кировчан.