За сутки коронавирусом заразились 275 жителей Кировской области

В отделении реанимации находятся 211 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 22 ноября, в Кировской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 14 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 131 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3785. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 211 жителям региона, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 21 ноября, достигло 658.

На дому лечатся 7361 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 346 жителей региона. За сутки вакцинировались 2478 кировчан.