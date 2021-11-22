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Общество22 ноября 2021 7:11

В Кировской области на двух ЖД переездах временно ограничат автомобильное движение

Причиной стали ремонтные работы на путях
Алексей Романов
Алексей Романов
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На время перекрытия переездов водителей просят заранее выбирать маршруты в объезд данных участков. Фото: gzd.rzd.ru

На время перекрытия переездов водителей просят заранее выбирать маршруты в объезд данных участков. Фото: gzd.rzd.ru

Во вторник, 23 ноября, с 8.00 до 14.00 временно ограничат автомобильное движение через железнодорожный переезд в селе Пасегово. Эта вынужденная мера связаны с проведением ремонтных работ на ЖД путях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ГЖД.

На данном участке рабочие проведут выправку рельс и заменят в зоне переезда резинокордовый настил. Пропуск автомобилей будет осуществляться только по одной полосе.

Аналогичные работы запланированы с 23.00 29 ноября до 7.00 30 ноября на ЖД переезде в Нововятском районе. В эти часы движение машин полностью перекроют.

Представители Горьковской железной дороги по Кировской области просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автолюбителям рекомендуют заранее выбирать маршрут в объезд данных участков.