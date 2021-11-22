В Котельничском районе в страшном ДТП погибли два человека

Водитель иномарки несмотря на сильные повреждения автомобиля остался жив. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 21 ноября, в Котельничском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия случилась в 16 часов 14 минут на 297 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, «лоб в лоб» столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Ниссан Тиана». В результате происшествия водитель отечественной легковушки и мужчина-пассажир погибли. Серьезные травмы получила также женщина, которая в момент аварии находилась в салоне «Лады». Потребовалась ли ей госпитализация и в каком состоянии она находиться сейчас пока не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и условия страшной аварии.