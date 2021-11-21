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Происшествия21 ноября 2021 9:34

В Лузе проводник поезда отдал банковскую карту пассажиру и лишился 12 тысяч рублей

Мужчина попросил купить ему продуктов во время стоянки на станции
Анастасия Калашникова
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Пассажир, которому доверили карту, снял с нее все деньги и ушел.

Пассажир, которому доверили карту, снял с нее все деньги и ушел.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кировской области проводник отдал банковскую карту незнакомому человеку с просьбой купить продуктов. В итоге с его счета пропали более 10 тысяч рублей. Об этом сообщает транспортная полиция по региону.

Произошло это в Лузе. Во время стоянки пассажирского поезда проводник обратился к малознакомому молодому человеку на станции и попросил купить ему продуктов. Сам мужчина не мог покинуть свое рабочее место. Парень согласился, получил карту и пароль от нее и ушел. И больше не вернулся. Вместо него пришла только смс о списании 12500 рублей с карты.

Проводник обратился в полицию, описал «помощника», и вскоре его задержали. Им оказался 21-летний житель Кирова. Как установили правоохранители, он снял с карты все деньги на вокзале в Лузе и скрылся. Теперь на него завели уголовное дело за кражу. Парню грозит лишение свободы на срок до шести лет.