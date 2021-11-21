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Здоровье21 ноября 2021 8:01

В Кировской области коронавирусом болеют 11 тысяч человек

Большая часть из них - в легкой форме
Анастасия Калашникова
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В реанимации оказывают помощь 209 пациентам.

В реанимации оказывают помощь 209 пациентам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 21 ноября, в Кировской области выявили 263 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 27 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 212 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3785. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 209 жителям региона, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 658.

На дому лечатся 7357 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошел 401 житель региона. За сутки вакцинировались 3665 кировчан.