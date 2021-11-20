Кировчанин стал мастером спорта международного класса по рукопашному бою

Кировский спортсмен неоднократно принимал участие в престижных международных соревнованиях. Фото: admkirov.ru

Житель Кирова стал победителем Кубка мира по рукопашному бою, который проходил в Москве. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран. Об этом рассказали в горадминистрации.

Владислав Фокин одержал победу в весовой категории до 90 кг. Молодой человек получил престижное звание мастера спорта международного класса. Воспитанник ДЮЦ ранее дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером Кубка мира.

В настоящее время Владислав является одним из лидеров сборной России по рукопашному бою. Вместе с командой кировчанин продолжает успешно выступать как на всероссийских, так и международных соревнованиях.