В Кирове территория Сквера трудовой Славы полностью преобразилась

На территории сквера установили новое современное освещение. Фото: vk.com/chp_dtp_kirov

В текущем году в Кирове благоустроили и отремонтировали 88 дворов и 83 общественных территории. Провести столь масштабные работы удалось благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в администрации города.

Ярким пример является Сквер трудовой Славы на улице Профсоюзной. В этом году его территория сильно преобразилась. Здесь появились новые зоны отдыха, освещение, установлены архитектурные сооружения и информационные стенды, а также созданы условия для маломобильных горожан.

В следующем году благоустройство общественных территорий областного центра продолжится. Помимо ремонта дорог и тротуаров, планируется привести в порядок несколько дворов и придомовых пространств.