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Общество20 ноября 2021 11:56

В Кирове территория Сквера трудовой Славы полностью преобразилась

Всего в текущем году благоустроили 83 общественных территорий
Алексей Романов
Алексей Романов
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На территории сквера установили новое современное освещение. Фото: vk.com/chp_dtp_kirov

На территории сквера установили новое современное освещение. Фото: vk.com/chp_dtp_kirov

В текущем году в Кирове благоустроили и отремонтировали 88 дворов и 83 общественных территории. Провести столь масштабные работы удалось благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в администрации города.

Ярким пример является Сквер трудовой Славы на улице Профсоюзной. В этом году его территория сильно преобразилась. Здесь появились новые зоны отдыха, освещение, установлены архитектурные сооружения и информационные стенды, а также созданы условия для маломобильных горожан.

В следующем году благоустройство общественных территорий областного центра продолжится. Помимо ремонта дорог и тротуаров, планируется привести в порядок несколько дворов и придомовых пространств.