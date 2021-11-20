Долететь из Кирова до Москвы теперь можно авиакомпанией « Red Wings»

Рейсы будут осуществляться самолетами марки «SSJ-100» вместимостью до 100 пассажиров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начиная с субботы, 20 ноября, кировчане могут улететь до Москвы авиакомпанией «Red Wings». Это уже четвертый авиаперевозчик, сотрудничающим с аэропортом «Победилово». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перелеты будут осуществляться на самолетах «SSJ-100» вместимостью до 100 пассажиров. Приземляться воздушные суда станут в аэропорту «Домодедово». Рейсы планируется сделать регулярными.

Напомним, что в текущем году пассажиропоток кировского аэропорта резко возрос. До конца года «Победилово» планирует обслужить более 320 тысяч человек. В 2020 году этот показатель был значительно ниже - 209 тысяч.