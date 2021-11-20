В Кирове за неделю составили 94 протокола за несоблюдение масочного режима

Рейды по соблюдению масочного режима проходят в Кирове ежедневно. Фото: admkirov.ru

В Кирове представители власти и полицейские проверяют соблюдение масочного режима в магазинах и общественных местах. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Об этом сообщили в горадминистрации.

В пятницу, 19 ноября, очередной рейд прошел в магазинах, расположенных на Октябрьском проспекте областного центра. Составлен один протокол на продавца, который был без маски. Наказание женщине установит суд.

За текущую неделю полицейские составили 94 административных протоколов. Нарушителям противоэпидемических мероприятий грозит штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для предпринимателей.

Постоянные рейды способствуют сдерживанию распространения инфекции. В общественных местах все больше кировчан находятся в индивидуальных средствах защиты. Тех, кто принципиально отказывается выполнять требования Роспотребнадзора, продолжат наказывать рублем.