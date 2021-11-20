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Здоровье20 ноября 2021 7:40

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 297 человек

На дому от COVID-19 лечатся менее 7,5 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 602 жителя области

За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 602 жителя области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 20 ноября, в Кировской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 32 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 473 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3815. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 19 ноября, число летальных случаев достигло 654.

В амбулаторных условиях лечатся 7398 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 602 жителя. За сутки вакцинировались 5264 кировчанина.