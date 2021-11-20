За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 297 человек

За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 602 жителя области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 20 ноября, в Кировской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 32 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 473 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3815. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 19 ноября, число летальных случаев достигло 654.

В амбулаторных условиях лечатся 7398 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 602 жителя. За сутки вакцинировались 5264 кировчанина.