Погода в Кировской области на 20 и 21 ноября: легкий минус и снег

В эти выходные погода не помешает кировчанам больше времени проводить на открытом воздухе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове завершается последний месяц осени. Однако у погоды уже во всю зимнее настроение. На дорогах лежит достаточно большой слой нетающего снега. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 20 ноября, столбик термометра будет колебаться в значениях -1;-2 градуса. Ожидается небольшой снег. Теплой погоде поспособствует южный ветер, который будет поддувать со скоростью 4-5 м/c. Атмосферное давление существенно ниже нормы -727 мм ртутного столба.

В воскресенье, 21 ноября, серьезных изменений ждать не стоит. Температура воздуха останется в прежних значениях, что и днем ранее. Возможен снег. Ветер северо-западный 3-4 м/c. Атмосферное давление опустится до 721 мм ртутного столба. Метеозависимым гражданам следует быть аккуратнее и внимательно следить за своим самочувствием.