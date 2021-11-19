В Кирове 20 и 21 ноября десятки домов останутся без холодной воды

В нескольких домах воду отключат совсем, а в некоторых - лишь снизят параметры подачи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На грядущих выходных сотни кировчан останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» сообщил о плановых отключениях из-за ремонтных работ.

20 ноября

С 09.30 до 18.00:

- ул. Ленина, 189/1.

21 ноября

С 09.30 до 18.00:

- ул. Советская, 86, 86/1;

- ул. Ивана Попова, 9, 9/2, 13, 16, 16/А, 18/А, 18/Б, 20, 22;

- ул. Сурикова, 13/Б.

В этот день также снизят параметры подачи воды по следующим адресам:

- ул. Попова, 1, 3, 4, 4/А, 6, 6/А, 5, 7, 8, 8/А, 10, 10/Б, 10/1, 12;

- ул. Сурикова, 7/А, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/А, 11/1, 11/2, 11/3;

- ул. Воровского, 70/А, 72/А, 72/Б, 74, 74/А, 76/А, 76/Б, 76/В, 76/Г, 80.

В зону отключения организуют подвоз воды. Узнать, куда именно, можно на сайте компании.