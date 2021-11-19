Областной бюджет и закон о молодежной политике: состоялось ноябрьское пленарное заседание Заксобрания

Состоялось очередное пленарное заседание областного Заксобрания. Фото: zsko.ru

В четверг, 18 ноября, состоялось очередное пленарное заседание Заксобрания Кировской области. Депутаты обсудили бюджет региона и фонда медстрахования на ближайшие три года, новый закон о молодежной политике, создание Совета представительных органов местного самоуправления и другие вопросы. Первой темой в повестке оказалось принятие в первом чтении проекта областного бюджета. По словам министра финансов Ларисы Маковеевой, в 2022 году доходы прогнозируются на сумму 74,8 млрд рублей. Предполагается, что расходы составят 76,2 млрд рублей, дефицит - 1,4 млрд рублей. Председатель Заксобрания Роман Береснев в свою очередь добавил, что расходы на социальные направления развития впервые достигнут 50 млрд рублей. Так, основные статьи расходов связаны с образованием, здравоохранением, спортом, социальной политикой и культурой. В том числе, речь идет о строительстве 13 новых школ и переселении кировчан в 20 районах из аварийных домов. Кроме того, расходы на дорожное хозяйство с учетом федеральных поступлений ожидаются на уровне 8,8 млрд рублей. В приоритете остаются и нацпроекты, на их реализацию предусмотрено 14,6 млрд рублей. На финансирование проектов поддержки местных инициатив будет выделено 450 млн рублей. Также будет запущен проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2022 году на это направление выделяется 1,1 млрд. рублей. В результате, проект бюджета одобрили большинство депутатов. Теперь работа над ним переходит на следующий этап. Поправки к документу будут приниматься до 26 ноября. Так, председатель комитета по законодательству и МСУ Владимир Костин призвал выделить средства на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Помимо этого, необходимо финансовое участие региона в проектах по газификации. Еще одно предложение - усилить бюджетный эффект от работы областных предприятий. - Радует, что доходная, как и расходная, часть бюджета растет, динамика хорошая. Конечно же, при этом хочется, чтобы бюджет был больше. Фракцию ЛДПР интересует вопрос перечисления доходов от организаций, которые частично или полностью принадлежат Кировской области. Мы хотели бы, чтобы областные предприятия с таким оборотом, который у них есть, приносили больше в бюджет области. Это как раз потенциал, чтобы большее количество социальных обязательств - в большем объеме или больше по размеру - было учтено в бюджете ко второму чтению, - сказал Владимир Костин. Сергей Мамаев также обратил внимание на выделение дополнительных средств на газификацию. В приоритете, по его мнению, дорожный вопрос и социальные направления. - Свои предложения к проекту бюджета сформулировали представители разных политических партий. Это и увеличение доли расходов на аграрно-промышленный комплекс. Это увеличение средств на проекты поддержки местных инициатив. Важно поддержать такое направление, как подготовка школ к новому учебному году, чтобы в летний период провести в образовательных учреждениях текущие ремонты. Нужно поддержать вопросы, связанные с газификацией. Но самое большое количество обращений от граждан поступает в отношении дорог. Областные и федеральные дороги уже находятся в неплохом состоянии. Отмечаем рост средств на дорожный фонд и, тем не менее, считаем, что акцент следующего года должен быть сделан на межмуниципальные и муниципальные дороги, - подытожил Председатель Заксобрания Роман Береснев. Также на заседании обсудили бюджет кировского медицинского фонда, запланированный без дефицита. Директор КОТФОМС Ольга Клюкова заметила, что в следующем году планируется доход в 21,4 млрд рублей. Из областного бюджета для оплаты медицинской помощи сверх базовой программы ОМС направят 100,8 млн.руб. Речь идет о пациентах с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и психическими расстройствами, а также паллиативной помощи. Кроме того, депутаты единогласно поддержали в первом чтении проект нового закона о молодежной политике. Инициатива позволит отразить новый предельный возраст молодежи (35 лет), разграничит полномочия региональных и местных органов власти по реализации молодежной политики и увеличит количество основных направлений ее реализации. Еще один вопрос, который обсудили участники встречи - Положение о Совете представительных органов местного самоуправления. За принятие постановления проголосовали 36 человек. По словам спикера ОЗС Романа Береснева, создание Совета обеспечит взаимодействие депутатов областного уровня с их коллегами из районов, муниципальных и городских округов. - Это новая форма работы, и когда она начнет действовать, думаю, что голос с мест будет более значимым, и мы будем принимать решения, основываясь в том числе на мнениях представительных органов местного самоуправления во всей Кировской области, - подчеркнул Председатель Заксобрания.