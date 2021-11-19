Бюджет кировского медицинского фонда запланировали без дефицита

Доходы от медицинского туризма составят свыше 1,6 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты поддержали в первом чтении проект закона о бюджете терфонда обязательного медицинского страхования. Как сообщила и.о. директора КОТФОМС Ольга Клюкова, на ближайшие три года бюджет запланирован без дефицита.

- На сегодня проект закона не предусматривает ассигнований по отдельным дополнительным федеральным трансфертам, - отметила Ольга Клюкова. - Безусловно, ключевыми остаются субвенции из федерального фонда ОМС. Бюджет фонда на все три года планируется без дефицита.

Так, в 2022 году прогнозируется доход в 21,4 млрд рублей. Подушевой норматив составит 14,2 тыс. рублей. Для оплаты медицинской помощи сверх базовой программы ОМС из областного бюджета направят 100,8 млн.руб. Речь идет о пациентах с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и психическими расстройствами. Сюда же относится оказание паллиативной помощи в стационарных условиях, амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами. Также отвечая на вопрос депутата Сергея Мамаева, Ольга Клюкова сообщила, что доходы от медицинского туризма составят свыше 1,6 млрд рублей.

- Проект бюджета ФОМСа был подробно рассмотрен на социальном комитете и поддержан, - добавил депутат Согомон Аракелян. - Хочется отметить, что средства направлены на все виды медицинский помощи. Очень сложно прогнозировать, заболеет человек или нет. Но прогноз сделан, и это правильно. Прошу поддержать проект в первом чтении.

В результате, законопроект большинством голосов принят в первом чтении.