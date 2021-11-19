В Кирове при обработке дорог перестали использовать песко-соляную смесь

Для обработки улиц подрядчик использует галит. Фото: admkirov.ru

Кировчане жалуются на то, что городские дороги от гололеда обрабатывают песком и солью. Мэрия решила доказать, что это не так.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, режим летнего содержания улично-дорожной сети завершили 20 октября. После этого проезжие части перестали мыть, и на них накопилось достаточно грунта. К тому же песок попадает на улицы с грунтовых дорог на колесах автомобилей. Во-вторых, не во всех дворах есть стоянки с твердым покрытием, и большинство водителей ставит машины на незамерзшую почву. Третьей причиной назвали стройплощадки. То есть подрядчики должны мыть колеса выезжающих с территории машин, но это делают не все.

Что касается обработки дорог - мэрия утверждает, что для этого используют только галит. Песко-соляная смесь у подрядчиков больше не котируется.