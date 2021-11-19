Новые автобусы ЛиАЗ начали поставлять в Киров

В Киров до конца года поставят 117 новых автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Киров начали поставлять партии новых автобусов ЛиАЗ. Первые десять прибыли на базу АО «КировПассажирАвтотранс». На следующей неделе ожидают еще 11. Затем транспорт продолжат привозить по графику до конца года.

В министерстве транспорта рассказали, что один автобус вмещает 108 человек. В салоне встроены тахографы, а также шесть камер наблюдения. Помимо этого, в автобусе установлены по два монитора и панель с бегущей строкой. Снаружи сделаны три электронных табло с номером маршрута и названиями остановок.

Известно, что автобусы 2021 года выпуска. В Кирове транспорт до конца укомплектуют и презентуют всем желающим.