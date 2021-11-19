В Нолинске в ближайшие годы должны построить новую школу

В Кировской области в ближайшие три года планируется построить 13 новых школ Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Нолинская районная прокуратура провела проверку по факту несоблюдения прав детей на доступное образование. Поводом для вмешательства надзорного органа послужило несоблюдение в общеобразовательной школе санитарно-эпидемических требований. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось,что в Нолинске на сегодняшний день работает только одна школа. В ней учатся 1274 ребенка, что почти в три раза выше нормы.

Ученики 1-5 и 6-8 классов получают знания в одну смену. Старшеклассники из-за нехватки мест вынуждены учиться в здании Нолинского техникума механизации сельского хозяйства. В связи с этим прокурор подал в суд соответствующий иск, который был полностью удовлетворен.

Добавим, что в Кировской области в ближайшие три года планируют построить 13 новых школ. Из них 12 образовательных учреждений появятся в региональном центре и одно в Нолинске.