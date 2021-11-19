В Кирове над теплосетями незаконно расположены 559 объектов

В охранных зонах незаконно строят киоски и торговые павильоны. Фото: пресс-служба Кировского филиала «Т Плюс»

В Кирове нашли 559 объектов, незаконно построенных или расположенных в охранных зонах теплосетей. Об этом сообщает филиал «Т Плюс».

На нескольких из объектов специалисты повесили уведомления о незаконности их размещения над теплосетями. Это, к примеру, строящиеся павильоны на улице Попова, 28 и 29. Собственников объектов просят связаться с компанией для уточнения сроков устранения нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом станет суд.

За 2021 год по требованию «Т Плюс» из охранных зон теплосетей вынесли 56 объектов. Среди них - детские площадки, парковки и другие строения. Сейчас в суде рассматривается 15 дел.

Предпринимателям напоминают, что в охранных зонах запрещено проводить строительство, реконструкцию и капремонт существующих сооружений, земляные и погрузочно-разгрузочные работы, а также связанные с разбиванием грунта и дорожного покрытия. На этих территориях не могут располагаться спортивные и игровые площадки, стоянки и парковки. Через трубопроводы тепловых сетей запрещено сооружать переезды и переходы.