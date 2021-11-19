Кировские хирурги спасли жизнь 100-летней женщины с опасным заболеванием

Медучреждение располагает тремя хирургическими отделениями на 140 койко-мест. Фото: vk.com/medkirovru

Хирурги кировской Больницы скорой медицинской помощи спасли жизнь 100-летней женщины. Возрастной пациентке сделали экстренную операцию. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Долгожительницу госпитализировали в медучреждение с жалобами на сильные боли в животе. После обследования у кировчанки определили острое воспаление желчного пузыря. Было принято решение провести срочное оперативное вмешательство.

По словам врачей больницы, женщина стала самой возрастной пациенткой на их памяти. Операция и дальнейшая реабилитация прошли успешно. На сегодняшний день «необычный» пациент уже выписан домой и чувствует себя удовлетворительно.

Отметим, что в Больнице скорой медицинской помощи круглосуточно экстренно и планово принимают пациентов три хирургических отделения на 140 коек. В медучреждении проводят операции различной сложности по направлениям: урология, колопроктология, хирургия, акушерство и гинекология.