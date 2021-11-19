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Общество19 ноября 2021 9:18

Кировский общественный транспорт с кондиционером в ЦДС обозначат «снежинкой»

Директор АТП рассказал о нововведении
Иван Кабанов
На кировском ЦДС теперь можно посмотреть транспорт с кондиционерами. Фото: vk.com/kirov_blacklist

На кировском ЦДС теперь можно посмотреть транспорт с кондиционерами. Фото: vk.com/kirov_blacklist

На кировском портале ЦДС произошли небольшие изменения на картах наблюдения за общественным транспортом. Теперь автобусы и троллейбусы с кондиционерами будут высвечиваться на карте со знаком «снежинки».

Директор АТП Денис Пырлог подробно рассказал об этом нововведении на своей странице в социальной сети. Он отметил, что такое обозначение будет полезно для пассажиров, желающих в жаркую погоду ехать в более прохладном салоне.

Изменение уже вступило в силу.