В Кирове вторые сутки продолжаются поиски 72-летней женщины

В последний раз пенсионерку видели в четверг, 18 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 72-летней жительницы деревни Сергеево. В последний раз Надежду Потапову видели в четверг, 18 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры-активисты составили приметный портрет пропавшей. Надежда Александровна небольшого роста - 150 см. У нее плотное телосложение, темные длинные волосы и карие глаза. На момент ухода была одета в черные кожаный плащ, сапоги, белую шапку и голубой платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилой женщины, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.