В Кирове задержали мужчину, организовавшего игорный клуб в столовой

Изъятое из помещения игровое оборудование передано на экспертизу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 32-летнего мужчину, организовавшего незаконный игорный клуб. Он подозревается в проведении азартных игр в помещении столовой, расположенной на улице Андрея Упита. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, клуб работал с августа по ноябрь текущего года. За это время кировчанин получал финансовую выгоду со своих клиентов.

В настоящее время на подозреваемого заведено уголовное дело. Все специальное оборудование изъято. Молодому мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Отметим, что проведение азартных игр разрешено только на территориях Алтайского, Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области и Республики Крым.