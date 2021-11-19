В Кирове компанию «Балерс» заподозрили в сбрасывании мусора в Хлыновку

Сейчас проводится проверка по факту загрязнения Хлыновки. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирове компанию «Балерс» заподозрили в сталкивании отходов в Хлыновку. Региональное министерство охраны окружающей среды начало проверку по этому факту. Об этом ведомство сообщило в своей официальной группе ВКонтакте.

Информация изначально разошлась по местным СМИ. 17 ноября на место выехали инспекторы министерства, осмотрели речку и зафиксировали факт сброса мусора. Сейчас по факту загрязнения Хлыновки начато расследование, виновного привлекут к административной ответственности с принуждением к устранению нарушения.

Кировчан-очевидцев просят обратиться в министерство:

- по телефону: 27-27-37 (3724);

- по адресу: улица Красноармейская, 11, каб. 25;

- по электронной почте: depgreen43@mail.ru.

Минохраны окружающей среды напоминает предпринимателям и руководителям организаций о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.