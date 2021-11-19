Осужденной за убийство сожителя кировчанке добавили срок

Осужденной за убийство кировчанке добавили срок за нападение на сотрудника СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июля 33-летняя кировчанка находилась в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России. В один момент она выразила недовольство работой сотрудника исправительного учреждения и несколько раз ударила его.

После инцидента на осужденную завели новое уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей». На основе собранных доказательств, суд признал женщину виновной. Ей назначили один год и восемь месяцев лишения свободы.

Это наказание частично соединили со сроком за убийство.