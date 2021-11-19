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Происшествия19 ноября 2021 8:12

Осужденной за убийство сожителя кировчанке добавили срок

Она наказана за нападение на сотрудника СИЗО
Иван Кабанов
Осужденной за убийство кировчанке добавили срок за нападение на сотрудника СИЗО.

Осужденной за убийство кировчанке добавили срок за нападение на сотрудника СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июля 33-летняя кировчанка находилась в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России. В один момент она выразила недовольство работой сотрудника исправительного учреждения и несколько раз ударила его.

После инцидента на осужденную завели новое уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей». На основе собранных доказательств, суд признал женщину виновной. Ей назначили один год и восемь месяцев лишения свободы.

Это наказание частично соединили со сроком за убийство.