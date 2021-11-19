В Малмыжском районе 18-летний водитель легковушки съехал в кювет и перевернулся

Судя по искореженности кузова автомобиля, молодой водитель ехал с большой скоростью. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 18 ноября, в Малмыжском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Происшествие случилось в 8 часов на 246 км трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны.

По информации сотрудников региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель « ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, молодой человек не соблюдал скоростной режим. В результате аварии он и два его пассажира, 18 и 16 лет получили травмы. Насколько серьезными оказались повреждения, а также потребовалась ли им медицинская помощь и госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.