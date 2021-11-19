В Кировской области за сутки COVID-19 выявили у 291 человека

К аппаратам ИВЛ подключены 32 жителя области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 19 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 27 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 426человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3976. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 204 жителям региона, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 18 ноября, число летальных случаев достигло 649.

В амбулаторных условиях лечатся 7580 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 507 жителей. За сутки вакцинировались 7567 кировчан.