В Первомайском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

На всех нетрезвых водителей сотрудники ГИБДД составят административные протоколы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 19 ноября, в Кирове пройдут «сплошные проверки» по выявлению нетрезвых водителей. В профилактическом мероприятии задействованы сотрудники ГИБДД, активисты и народные дружинники. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автомобилистов будут останавливать не только на центральных улицах города, но также и на въездах и выездах из областного центра. Для тех, кто сел за руль в состоянии опьянение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

В целях избежания коррупции и других конфликтных ситуации, машины ДПС оборудованы видеорегистраторами. Кировчан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 02 или 112. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.