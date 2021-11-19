Кировчане могут поучаствовать во всероссийской акции по сбору макулатуры

Кировчане могут поучаствовать в бумажном "сражении" с 5 декабря. Фото: admkirov.ru

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» начнется 5 декабря. Повеселиться и полезно провести время смогут кировские образовательные учреждения. Об этом сообщили в администрации города.

Для шага к победе нужно собрать макулатуру и взвесить ее. Затем необходимо сфотографировать результат и выложить его в официальной группе школы или вуза в соцсетях. Остается заполнить анкету участника на сайте «БумБатл – Всероссийская акция по сбору макулатуры».

Закончится конкурс 20 декабря. 25 определятся победители среди школ, вузов и коллективов компаний. Жюри учтут количество собранного вторсырья и число лайков. Позже они составят рейтинг самых результативных регионов.