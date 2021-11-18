В Кировской области поддержали новый закон о молодежной политике

Законопроекту о молодежной политике предстоит широкое обсуждение. Фото: zsko.ru

Проект нового закона «О молодежной политике в Кировской области» рассмотрели на очередном заседании Заксобрания. Напомним, что закон должен определить основные принципы и направления молодежной политики региона и улучшить взаимодействие по вопросам молодежной политики между всеми ведомствами. Согласно ему, теперь под категорию молодых попадают граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Представил инициативу один из авторов проекта депутат Никита Соломенников. Он подчеркнул важность закона и попросил коллег принять участие в его доработке. По его словам, также к обсуждению присоединятся молодежный парламент шестого созыва и седьмого созыва, а также другие молодежные организации. Помимо этого, депутат предложил не торопиться с принятием закона, а перенести процедуру на следующий год, чтобы более детально проработать инициативу.

Депутат Согомон Аракелян также выступил за принятие проекта и отметил, что закон расширяет основные направления молодежной политики.

- К ним относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятий спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, - уточнил соавтор закона. - Последнее направление особенно актуально в сегодняшней сложной ситуации и мы видим, как молодые люди работают в красных зонах, помогают пожилым людям, ветеранам.

Председатель ОЗС Роман Береснев добавил, что новый закон развивает направления работы и институты, которые уже сложились в нашем регионе.

В результате депутаты единогласно приняли проект закона в первом чтении. Срок принятия поправок к инициативе продлили до 13 января 2022 года.