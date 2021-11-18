Депутаты ОЗС приняли проект бюджета Кировской области в первом чтении

Депутаты приняли бюджет в первом чтении большинством голосов. Фото: zsko.ru

В четверг, 18 ноября, депутаты Заксобрания Кировской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. С докладом на очередном заседании выступила министр финансов Лариса Маковеева.

По ее словам, в 2022 году доходы прогнозируются на сумму 74,8 млрд рублей. Поступления ожидаются налоговые - 39,8 млрд руб., неналоговые - 1,6 млрд руб. и безвозмездные - 33,5 млрд руб. Расходы могут превысить доходы - 76,2 млрд рублей. Предполагается, что дефицит бюджета составит 1,4 млрд рублей.

В 2023 году ожидаются доходы - 76,3 млрд руб. и расходы - 73,7 млрд руб. В 2024 году доходы - 75 млрд руб., расходы - 74,1 млрд руб.

Помимо этого Лариса Маковеева отметила, что бюджет региона социально ориентирован. Так, в следующем году 65% расходов коснутся образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта. В том числе, речь идет о строительстве 13 новых школ и переселении кировчан в 20 районах из аварийных домов. Кроме того, расходы на дорожное хозяйство составят 7,6 млрд рублей.

Председатель Заксобрания Роман Береснев в свою очередь добавил, что расходы на социальные направления развития впервые достигнут 50 млрд рублей.

- В образовании впервые закладываются средства на капитальный ремонт, - пояснил спикер ОЗС. - Текущие ремонты тоже забывать нельзя и необходимо закладывать средства на подготовку к следующему учебному году. Кроме того, предусмотрены средства на детский оздоровительный отдых. Но отрасль пострадала от введенных ограничений и нужно обсудить выделение дополнительных средств, чтобы поддержать наших детей. Впервые выделяются средства на строительство сельского дома культуры. Однако поддержание в нормальном состоянии домов культуры сегодня тоже требует дополнительных средств.

В итоге, проект одобрили большинство депутатов. За проголосовали 30 человек, двое высказались против, восемь - воздержались. В окончательной редакции проект должен быть утвержден до 20 декабря.