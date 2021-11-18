В Кирове на улице Производственной под колеса иномарки попала 13-летняя девочка

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 17 ноября, в Кирове на улице Производственной в аварии пострадала 13-летняя девочка. Инцидент произошел в 17 часов 55 минут возле дома №8. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 32 - летний водитель автомобиля «Митсубиси Л 200» ,проезжая регулируемый перекресток, не заметил ребенка и наехал на него. Девочка при этом переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии юная кировчанка получила травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и последующая госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и десять получили травмы.