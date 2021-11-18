В Александровском саду Кирова заменили неработающие светильники

Неработающие светильники в парках и других общественных местах заменят до Нового года. Фото: admkirov.ru

В четверг, 18 ноября, в Александровском саду Кирова заменят 10 неработающих светильников. На неполадки пожаловались жители областного центра. Об этом рассказали в администрации города.

Все работы должны завершить в течение дня. Далее сотрудники обслуживающей организации МКУ «Кировсвет» осмотрят систему освещения на верхней и нижней набережной. Все перегоревшие лампы там также будут заменены.

Недавно подобные нарушения устранили в Кочуровском парке. Там установили новые световые элементы, которые обладают более эффективной системой теплоотвода и отличаются высокой надежностью.

Добавим, что в преддверии подготовки к новому году, общественным местам уделяется особое внимание. До конца ноября осветительные лампы заменят в парках Нововятского района и поселка Дороничи.