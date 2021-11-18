В Котельничском районе в смертельном ДТП погиб 45-летний мужчина

Причиной аварии послужили темное время суток и несоблюдение скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 17 ноября, в Котельничском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 45-летний мужчина. Трагедия случилась в 20 часов 15 минут на 491 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

По информации сотрудников Госавтоинспекции Кировской области, водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия владелец иномарки погиб, а его 46-летний мужчина-пассажир получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация пока не сообщается.

За прошедшие сутки на территории региона произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и десять получили травмы. Большинство аварий произошло по причине несоблюдения скоростного режима и снегопада.