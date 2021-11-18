На кировчанина, укравшего деньги с карты друга, завели уголовное дело

Деньги злоумышленник обналичил через банкомат, зная пин-код банковской карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали мужчину, который незаконно снял с карты знакомого 95 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовное дело. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

Представители ведомства выяснили, что 46-летний потерпевший пришел в гости к своему другу в одну из квартир областного центра. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент доверчивый гость, сообщив пин-код карточки, попросил знакомого сходить в банкомат и снять небольшую сумму денег. Что тот и сделал.

Через некоторое время хозяин квартиры вернулся домой и увидел, что его гость спит. Воспользовавшись моментом, кировчанин еще раз сходил до банкомата и обналичил со счета потерпевшего 95 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все мотивы и обстоятельства преступления. Мужчине грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.